شاهد.. "سحر الفوطة" في مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

شهدت مباراة الزمالك ومضيفه زيسكو الزامبي، اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا، واقعة غريبة خلف مرمى الفريق الأبيض مع الحارس محمد أبو جبل.

وتسلل أحد الأطفال جامعي الكرات إلى أرضية الملعب وأخذ "الفوطة" الخاصة بحارس الزمالك من داخل الشباك وألقاها بعيدا عن المرمى، ما أثار غضب أبو جبل فدار حديث بينه وبين حكم المباراة وانضم إليهم بدلاء الفريق الأبيض معربين عن دهشتم من الموقف.

وأثارت الواقعة علامات استفهام، خاصة أن الطفل صمم على إلقاء "الفوطة" بعيدا عن مرمى أبو جبل قبل أن يتدخل الحكم ويطالبه بالابتعاد تماما عن أرضية الملعب.

الزمالك و السحر و الفوطة

قنبلة ضحك #الفوطه_مش_شغالهpic.twitter.com/zNigEC4cDO — Mostafa Elahlawy (@elahlawy61) December 28, 2019

وأعادت هذه الواقعة إلى الأذهان مسألة السحر في الملاعب الإفريقية، خاصة وأن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، تحدث مؤخرا عن الأعمال "السحرية" وأنها وراء تعطيل مسيرة الزمالك، وذلك عقب تعادل فريقه سلبا أمام مضيفه الإنتاج الحربي، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال: "سخروا مني عندما قلت ذلك بعد لقاء سموحة الأخير بالدوري، والآن أكرر أن السحر الذي قام به ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ، وراء تعطيل مسيرة الزمالك والمرمى يبدو مغلقا أمام اللاعبين".

وأضاف منصور: "لو لعبنا 100 سنة لن نسجل أهدافا، الحقيقة أن الحكم أحمد الغندور نفسه تأثر بالسحر ولم ير ضربة الجزاء الواضحة لأحمد زيزو".

المصدر: وكالات