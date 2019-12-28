تحديد موعد المواجهة الثانية بين العملاقين وايلدر وفيوري

ينتظر عشاق "الفن النبيل" بفارغ الصبر النزال الثأري للملاكمة للوزن الثقيل بين بطل العالم الأمريكي ديونتاي وايلدر، ومتحديه البريطاني تايسون فيوري، يوم 22 فبراير المقبل، في لاس فيغاس.

وكتب تايسون فيوري "تغريدة" عبر حسابه على موقع "تويتر": "تقرر إقامة النزال يوم 22 فبراير، على حلبة MGM Grand Garden Arena. شاهدوا كيف سأطيح بوايلدر".

It?s on! Feb. 22 at MGM Grand Garden Arena, watch me knock out Deontay Wilder AKA The Big Dosser.? Tickets on sale TOMORROW at 10 a.m. PT (6 p.m. UK).? Get your tickets at ;https://t.co/YXkHQubNzQ#WilderFury2pic.twitter.com/DAxjHE3ghr — TYSON FURY (@Tyson_Fury) 27 декабря 2019 г.

وتعادل الملاكمان، وايلدر الملقب بـ "القاذفة البرونزية" وتايسون الملقب بـ "الملك الغجري" في النزال الأول الذي جمعهما في مطلع ديسمبر الماضي، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ومنذ ذلك الحين، دافع وايلدر (34 عاما) عن حزام بطل العالم للوزن الثقيل وفقا لمجلس الملاكمة العالمي (WBC) على حساب متحديه الكوبي لويس أورتيز، بفوزه عليه بالضربة القاضية في النزال الثأري الثاني بينهما، يوم 24 نوفمبر الماضي، في لاس فيغاس، محققا انتصاره الـ 42 مقابل تعادل واحد، ومن دون أي هزيمة حتى الآن في مسيرته الاحترافية.

بينما ألحق تايسون فيوري، البالغ من العمر 31 عاما، الهزيمة الأولى بالسويدي أوتو والين (20-1) بالنقاط، في النزال الذي جمعهما في أواسط شهر سبتمبر الماضي، في مدينة لاس فيغاس، محققا بذلك انتصاره الـ 29 (20 منها بالقاضية) مقابل تعادل وحيد ولا يزال بدون هزيمة خلال مسيرته الاحترافية.

المصدر: وكالات