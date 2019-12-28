ليفربول يحمل "الشارة الذهبية" أمام وولفرهامبتون

سيظهر فريق ليفربول لأول مرة بالقميص الذي يحمل "الشارة الذهبية" لبطل العالم للأندية، أمام ضيفه وولفرهامبتون، غدا الأحد في ملعب "آنفيلد"، ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتمنع لوائح "البريمير ليغ" وضع الشارة الذهبية (شعار مونديال الأندية) على القميص خلال المباريات، لكن ليفربول حصل على استثناء من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بارتداء قميص عليه "الشارة الذهبية" في مباراة واحدة فقط من أجل الاحتفال بتتويجه بلقب بطل كأس العالم للأندية، أمام جماهيره على ملعب "آنفيلد".

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وتوج ليفربول بلقب كأس العالم للأندية، الأحد الماضي، على حساب فلامينغو البرازيلي، بفوزه عليه بهدف وحيد سجله المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول للمباراة التي أقيمت في قطر.

وفاز "الريدز" بهذا اللقب لأول مرة في تاريخه الممتد لـ 127 عاما، بعدما خسر نهائي نسخة العام 2005 أمام ساو باولو البرازيلي (0-1)، وبات ثاني فريق إنجليزي يحرز لقب هذه البطولة بصيغتها الحالية، بعد مانشستر يونايتد عام 2008.

وستحمل قمصان فريق ليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورغن كلوب "الشارة الذهبية" في مباريات دوري أبطال أوروبا حتى اليوم الأخير من النسخة التالية من البطولة.

ونقل موقع ليفربول عن متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، قوله: "وفقا للقواعد، يحق للفريق الفائز بمونديال الأندية وضع شارة البطولة على قميصه من يوم فوزه باللقب وحتى اليوم الأخير من النسخة التالية من البطولة".

المصدر: موقع ليفربول