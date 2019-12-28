رونالدو يكشف أسرار بقائه في القمة ويلمح إلى خوض تجربة في مجال جديد

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن أسرار بقائه في أعلى مستوياته على مدار 15 عاما، ولمح أيضا إلى إمكانية اقتحامه مجال التمثيل، وجاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وشارك رونالدو، اليوم السبت، في جلسة خاصة تحمل عنوان "مواجهة التحديات على نهج كريستيانو"، عقب انتهاء الجلسة الثالثة من فعاليات المؤتمر، والتي عقدت تحت شعار "كرة القدم وصناعة المستقبل"، وتحدث فيها 3 أسماء لامعة، هم البرتغالي جواو فيليكس، نجم أتلتيكو مدريد، والبلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، والبوسني ميراليم بيانيتش، صانع ألعاب يوفنتوس.

وقال رونالدو: "ليس هناك معجزات أو أسرار خاصة في قصة نجاحي، أو أي قصة نجاح أخرى، وإنما هو الاندفاع الكبير وتكريس نفسك لما تفعله، أقول وأنا في سن الـ 34، ما زلت أتحلى بتلك اللياقة من خلال الاجتهاد والعمل الدؤوب، حفاظي على مستواي خلال 15 سنة يرتبط أساسا بمثابرتى على الحفاظ على القمة! ولا أريد أن يفهم من كلامي النرجسية".

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وأضاف قائد منتخب البرتغال: "ليست مصادفة أن تكون في مستوى ثابت على مدار 15 عاما، وليست هناك أسرار وإنما حب كرة القدم، من الضروري أن تهتم بنفسك وتتعلم من الآخرين في مجالات متعددة".

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وواصل نجم يوفنتوس: "طريقتي في العيش مختلفة، 30 في المئة من حياتي كرستها لكرة القدم، تنظيم الأكل والغذاء والتدريب، أعرف جسمي 100 بالمئة، بينما بعض زملائي لا يعرفون أجسامهم بهذه النسبة الكاملة، حتى الآن حياتي جيدة في كل المجالات، وأنا شخص متكامل وأريد أن أتابع دراستي حتى أكسب المزيد من المعرفة".

وعن إمكانية اقتحامه عالم التمثيل مستقبلا، قال رونالدو، "قد أمثل في فيلم تلفزيوني في يوم من الأيام، ولكن هذا العمل المختلف سيحتاج إلى عمل خاص ومجهود أكبر لكي أجيد اللغة الإنجليزية بطلاقة، وأتدرب بشكل أكبر، وهو ما أفعله الآن ولكن في كرة القدم، وبفضل ذلك أواصل عطائي حتى هذا العمر".

المصدر: وكالات