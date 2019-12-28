3 أندية عملاقة تتنافس لضم تير شتيغن حارس برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن ثلاثة أندية أوروبية ترغب في الظفر بخدمات حارس مرمى نادي برشلونة، الدولي الألماني، مارك أندريه تير شتيغن.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الحارس الألماني المتألق، أصبح هدفا مباشرا لبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي، حيث تخطط هذه الأندية لحرمان برشلونة من عنصر مهم للغاية في صفوف الفريق.

‼️💰🔜 Bayern, Juve y PSG se mueven por Ter Stegenhttps://t.co/nnwAuLHJsQ



✍️ Te lo cuenta @martinezferranpic.twitter.com/GHn1Ul8Der — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) December 28, 2019

ويعد البايرن الأكثر رغبة في الحصول على خدمات تير شتيغن، بسبب تقدم حارسه مانويل نوير في العمر (33 عاما)، وانتهاء عقده بنهاية الموسم المقبل.

ويعتمد بايرن في حسم صفقة تير شتيغن لصالحه، على أسطورته السابقة، أوليفر كان، الذي سيحل محل كارل هيانز رومينغيه، كرئيس تنفيذي للنادي، اعتبارا من 1 يناير 2022، وهو العام الذي ينتهي فيه عقد تير شتيغن.

ويقدم الحارس الألماني الدولي البالغ 27 عاما، مستويات رائعة رفقة برشلونة، حيث ساهم بشكل كبير، في تحقيق "البارسا" لمجموعة من الألقاب خلال المواسم الأخيرة.

وانضم تير شتيغن إلى برشلونة صيف عام 2014 قادما من نادي بروسيا مونشنغلادباخ الألماني، مقابل 12 مليون يورو، وتبلغ قيمته التسويقية حاليا، نحو 90 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع "ترانسفير ماركت".

المصدر: وكالات