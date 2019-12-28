إبراهيموفيتش يتحالف مع "الشيطان" لإعلان عودته إلى ميلان

علق النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، على طريقته الخاصة، بعد تأكيد أنباء انضمامه بشكل رسمي إلى نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم.

ونشر إبراهيموفيتش، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، صورة له وهو يتحالف مع "شيطان" يجلس أمامه، ليعلن عودته للدوري الإيطالي.

وعلق "إبرا" على الصورة قائلا: "نفس زلاتان.. شيطان مختلف".

وأعلن ميلان أمس الجمعة، تعاقده رسميا مع "إبرا"،

على أن يخضع اللاعب البالغ 38 عاما، للفحص الطبي في النادي "اللومباردي"، يوم 2 يناير المقبل.

وخاض العملاق السويدي موسمين مع ميلان بين عامي 2010 و2012، سجل خلالهما 42 هدفا في 61 مباراة، وساهم في تحقيق النادي آخر لقب له في الدوري المحلي في موسم 2010/2011.

وبات إبراهيموفيتش، لاعبا حرا، منذ مغادرته نادي لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، في نوفمبر الماضي، بعد أن انضم إلى صفوفه في مارس 2018، وسجل له 52 هدفا في 56 مباراة فقط.

المصدر: "تويتر" + وكالات