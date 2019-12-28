التلفزيون الصيني يبث مباراة أرسنال ويحول أوزيل إلى "شبح"

عادت مباريات أرسنال للظهور عبر الشاشات الصينية، بعد أيام من حظر بث لقاء "الغانرز" ومانشستر سيتي، احتجاجا على تصريحات نجم أرسنال، مسعود أوزيل، على وضعية مسلمي الأويغور في الصين.

وعرضت شبكة "PPTV" الصينية، مواجهة أرسنال ومضيفه بورنموث (1-1)، التي أقيمت الخميس الماضي، لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ولكن معلقي الشبكة، ابتكروا طريقة لتجاهل الألماني أوزيل، حيث امتنعوا عن الإشارة إليه خلال ذكرهم لتشكيل أرسنال، أو في أي لمسة له خلال اللقاء، وحتى لحظة مغادرته الملعب في الشوط الثاني، عندما تم تغييره، لم يتلفظوا باسمه.

وكان أوزيل (من أصول تركية)، نشر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بيانا قال فيه إن المسلمين الأويغور "يتصدون للمضطهدين الذين يحاولون فصلهم عن دينهم"، مضيفا أن "شرق تركستان جرح نازف في جسد الأمة" الإسلامية.

واتهم أوزيل السلطات الصينية بـ "إحراق نسخ القرآن التابعة للمسلمين الأويغور، وإغلاق مساجدهم، وحظر مدارسهم، وقتل علماء الدين من الأويغور واحدا تلو آخر، علاوة على احتجاز المسلمين في معسكرات خاصة، وإلزام عوائلهم بالتعايش مع المواطنين الصينيين، وإجبار نسائهم على التزوج من رجال صينيين"، حسب قوله.

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وجاء الرد الصيني سريعا، بإعلان القناة الحكومية "CCTV"، عدم بث المباراة التي جمعت بين نادي أرسنال ومانشستر سيتي، لحساب الأسبوع الـ17 من الدوري الإنجليزي.

المصدر: eurosport.ru