بعد الخسارة الدراماتيكية لمانشستر سيتي.. غوارديولا يرفع الراية البيضاء

علق المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على خسارة فريقه الدراماتيكية، أمس الجمعة، أمام مضيفه وولفرهامبتون، في ختام مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا عقب المباراة: "من الصعب لعب 80 دقيقة بعشرة لاعبين. لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا.. لا يمكننا أن نشعر بالأسف، لأننا قمنا بكل شيء لتحقيق نتيجة الفوز. وولفرهامبتون قاتل بشكل محموم من أجل تحقيق نتيجة إيجابية".

🗣 Guardiola: "It’s unrealistic to think about catching Liverpool.



"It has been a big gap for a long time. It is not realistic to think about the title race.



"I have been asked the question for a long time and it is the same answer." pic.twitter.com/j0xPft3J1k — Goal (@goal) December 27, 2019

وأشهر غوارديولا، الراية البيضاء بخصوص منافسة ليفربول على صدارة الدوري، بعدما ارتفع الفارق بينهما إلى 14 نقطة، علما بأن "الريدز" يملك في جعبته مباراة مؤجلة، وعلق المدرب الإسباني على حظوظ فريقه قائلا: "من غير الواقعي التفكير في اللحاق بليفربول. لا يجب التفكير الآن في المنافسة على اللقب. لقد سألوني مرارا حول هذا الموضوع، لكن لا يزال لدي نفس الإجابة".

وتلقى "السيتي" ضربة موجعة في الربع ساعة الأولى من المباراة، بعدما أشهر الحكم مارتن اتكينسون، بطاقة حمراء بوجه الحارس البرازيلي إديرسون، بعد خطأ عنيف ارتكبه في حق مهاجم وولفرهامبتون، ديوغو غوتا (الدقيقة 12).

ورغم النقص العددي، نجح "السيتي" في تسجيل هدف التقدم، بحلول الدقيقة 25، عبر الجناح رحيم سترلينغ، قبل أن يعود اللاعب ذاته، بعد 5 دقائق من بداية الشوط الثاني، ليضاعف النتيجة لفريقه.

وشهدت الدقائق التالية، سيطرة مطلقة لوولفرهامبتون على المباراة، ونجح لاعبوه في غضون 35 دقيقة تقريبا، من تحويل تأخرهم بهدفين إلى فوز بنتيجة 3-2، بفضل ثلاثية حملت توقيع كل من آداما تراوري، وراؤول خيمينيز، ومات دوهيرتي، في الدقائق 55، 82، و89.

ويتصدر ليفربول، ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، أمام ليستر سيتي الوصيف بـ39 نقطة، ومانشستر سيتي الثالث برصيد 38 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي، هو حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين.

المصدر: matchtv.ru