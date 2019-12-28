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دوري أبطال إفريقيا.. الترجي التونسي يتعثر أمام فيتا كلوب (فيديو)

الرياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الترجي التونسي يتعثر أمام فيتا كلوب (فيديو)
Globallookpress
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سقط الترجي التونسي في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي، في مباراة أقيمت أمس الجمعة، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وسيطر الترجي، حامل لقب النسختين الماضيتين لدوري الأبطال، على أطوار المباراة طولا وعرضا، وأتيحت لمهاجمه مجموعة من الفرص السانحة للتسجيل، لكن لم يتم تحويلها إلى أهداف، لينتهي اللقاء على نتيجة البياض.

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وبهذا التعادل السلبي، رفع الترجي رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، بفارق نقطة واحدة أمام الرجاء المغربي، الذي ارتقى إلى مركز الوصافة برصيد 6 نقاط، عقب فوزه، أمس، على شبيبية القبائل الجزائري (2-0)، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط، بينما يتذيل فيتا كلوب ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة.

المصدر: RT

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