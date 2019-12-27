وولفرهامبتون يقلب الطاولة على السيتي ويوجه إنذارا لليفربول

استطاع فريق وولفرهامبتون قلب الطاولة على ضيفه مانشستر سيتي (3-2)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وتقدم مانشستر سيتي، بالرغم من طرد حارس مرماه البرازيلي إديرسون مورايس مبكرا في الدقيقة 12، بهدفين متتاليين سجلهما لاعبه رحيم سترلينغ، في الدقيقتين (25 و50).

ولكن وولفرهامبتون نجح في قلب الطاولة على الضيوف، بتسجيله ثلاثة أهداف متتالية بواسطة كل من، أداما تراوري (55) وراؤول خيمينز (82) ومات دوهيرتي (89)، في الدقائق (55، و82، و89) على الترتيب، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "مولينيو".

ورفع وولفرهامبتون رصيده، بعد هذا الانتصار، إلى 30 نقطة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول ترتيب "البريمير ليغ"، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 38 نقطة، وبقي في المركز الثالث، مفوتا فرصة الارتقاء إلى مركز الوصافة في الدوري.

وأسدى وولفرهامبتون خدمة جيدة لمتصدر الدور ليفربول، وفي الوقت ذاته، وجه له رسالة تحذير، حيث سيحل ضيفا عليه، يوم الأحد المقبل، على ملعب "أنفيلد"، وذلك ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري.

المصدر: RT