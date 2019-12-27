"وادا" تؤكد تلقيها إخطارا رسميا من "روسادا" بعدم الموافقة على قرار إيقاف روسيا

أعلنت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، أنها تلقت رسالة من نظيرتها الروسية "روسادا"، تفيد بأنها لا تتفق مع قرارات اللجنة التنفيذية لـ "وادا" بفرض عقوبات على روسيا.

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وقالت "وادا" في بيان لها: "الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) تؤكد أنها تلقت إخطارا رسميا اليوم من (روسادا)"، وذلك وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية.

وقال رئيس الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا"، يوري غانوس، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إنه أرسل ردا إلى الوكالة الدولية "وادا"، يتضمن عدم موافقة "روسادا" على قرار "وادا" بإيقاف روسيا.

وأوضح غانوس، في مؤتمر صحفي في موسكو، أن "روسادا": "أرسلت مجموعة من الوثائق إلى الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (...) بما يشمل إخطارا بعدم موافقتها على العقوبات".

من جهته، قال رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" كريج ريدي، إن المنظمة مقتنعة بصحة القرار الخاص بفرض عقوبات على الرياضة الروسية وستتمسك به في محكمة التحكيم الرياضية (CAS).

المصدر: وكالات