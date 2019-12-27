يورغن كلوب يحذر لاعبيه من صعوبة المهمة أمام وولفرهامبتون

صرح الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، بأن مهمة "الريدز" ستكون صعبة أمام ضيفه وولفرهامبتون، الأحد المقبل، في الجولة 20 من "البريمير ليغ"، لذا "يتعين على لاعبيه التركيز".

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ونقل موقع ليفربول الرسمي عن كلوب قوله في المؤتمر الصحفي: لشدة سوء الحظ. أعتقد حقا أن المهمة التي يقوم بها نونو (مدرب وولفرهامبتون) لا تصدق مع كل ضغوط المشاركة في الدوري الأوروبي. أعتقد في بداية الموسم أنهم أدركوا قليلا أن الأمر مختلف. لكن، الآن تأقلموا مع ذلك تماما، عادوا مرة أخرى، وعاد خيمينيز وغوتا للتسجيل من جديد".

وأوضح المدرب الألماني بأنه "كان عليهم تغيير خط الدفاع قليلا عن العام الماضي، بينيت وبولي لا يلعبان بشكل ثابت لذا كان عليهم تغيير ذلك، لكن أمامهم خيارات جيدة هناك. وجد تراوري أخيرا مركزا مناسبا له - لقد بدأ كظهير ويمكنه الآن اللعب حتى في الأمام. لاعب استثنائي، وكان بالفعل طفلا استثنائيا عندما لعب مع برشلونة على ما أعتقد، وربما أسرع لاعب في الدوري".

وأضاف قائلا: "لذا، يملكون الكثير من الأمور الجيدة حقا والتي تجعل من الصعب حقا اللعب أمامهم، بالطبع".

يذكر أن ليفربول حقق انتصارا ساحقا على وصيفه ليستر سيتي (4-0) في عقر داره، مساء أمس الخميس، وابتعد عنه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفارق 13 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة.

المصدر: "arabic.liverpoolfc"