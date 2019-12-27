كلوب يعلق على رباعية فريقه في شباك ليسترسيتي

قلل المدرب الألماني يورغن كلوب، من شأن ابتعاد فريقه ليفربول بفارق 13 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد اكتساح "الريدز" مضيفه ليستر سيتي 4-0.

ووسع الفريق الأحمر الفارق في الصدارة بفوزه العريض على مطارده المباشر مضيفه ليستر سيتي، أمس الخميس، خلال المرحلة التاسعة عشرة (من أصل 38)، علما بأن لليفربول مباراة مؤجلة.

إقرأ المزيد

وفي تصريحاته عقب المباراة، سعى كلوب للتقليل من شأن الفارق المريح أو الحديث عن ضمان ليفربول للقب من الآن.

وقال الألماني ردا على سؤال عما يعنيه الفارق "صراحة لا نشعر به، لا نفكر به، على الإطلاق. لم نذكره مرة قبل المباراة لأنه لا يثير اهتمامنا".

وتابع متوجها إلى الصحافيين "يمكنني أن أكتب الأخبار بنفسي: القصة الأولى ستكون أنه لم يسبق لفريق في تاريخ كرة القدم، البريطانية على الأقل، أن حظي بفارق كبير كهذا وفقده. وقعُ هذا الأمر في أذني سلبي، لذا لماذا علينا أن نفكر به؟".

وعلق الألماني الذي يشرف على ليفربول منذ العام 2015، على الفوز الذي حققه فريقه على ملعب ليستر، وذلك بهدفين من البرازيلي روبرتو فيرمينو، وجيمس ميلنر (ركلة جزاء)، وترنت ألكسندر-أرنولد.

ورأى كلوب أن ليستر الذي حقق مفاجأة في موسم 2015-2016 بإحراز لقب الدوري الممتاز، ويقدم مستويات جيدة هذا الموسم، هو "فريق كرة قدم جيد جدا، والمباراة ضده على ملعبه دائما ما تكون صعبة".

لكنه رأى أن لاعبيه "قدموا مباراة كرة قدم جيدة جدا. كانوا مركزين فعلا، وفي غالبية الأحيان كانوا منظمين، وفي حال لم يكونوا كذلك، كانوا قادرين على غلق المساحات".

المصدر: وكالات