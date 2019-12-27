مسؤول في الأهلي يسخر من اتهامات مرتضى منصور بشأن "السحر" (فيديو)

سخر مستشار التعاقدات في نادي الأهلي المصري، عدلي القيعي، من الاتهامات التي وجهها، مرتضى منصور، رئيس الزمالك لسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأحمر، باستخدام "السحر".

وقال القيعي، في برنامجه "ملك وكتابة" عبر قناة الأهلي عن اتهامات السحر لغلق المرمى أمام لاعبي الزمالك مؤخرا: "ليست منطقية، لكن التفكير في أمور بعيدة عن الواقع واللجوء إلى الشيوخ بسبب الأعمال قد يحدث مع العديد من الشخصيات رغم ثقافتها".

وأضاف متسائلا: "إذا كان وجود قفل على المرمى حقيقيا، فهل يتغير الأمر في المرمى الآخر بالشوط الثاني؟ وإذا كان الأهلي يفوز بالسحر فلماذا يخسر؟ فقدنا لقب كأس السوبر أمام الزمالك بعدما أهدر حسام غالي الركلة الأخيرة في ضربات الترجيح".

وأتم مستشار التعاقدات بالأهلي قائلا: "هذا الحديث قد يدفع للتقصير، ولو لجأ الجميع إلى السحر سيكون هناك دوري للسحرة ونجلس في بيوتنا دون التعاقد مع مدربين أو لاعبين بعد الاستعانة بالشيوخ في التسويق الرياضي".

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وكان مرتضى منصور، قد صرح بأن الأعمال "السحرية" وراء تعطيل مسيرة الزمالك، وذلك عقب تعادل فريقه سلبا أمام مضيفه الإنتاج الحربي، يوم الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية حينها إن ما حدث في لقاء الإنتاج الحربي هو "سحر"، مؤكدا أن الفريق لن يسجل أهدافا في ظل وجود هذه الأعمال السحرية.

وأضاف: "سخروا مني عندما قلت ذلك بعد لقاء سموحة الأخير بالدوري، والآن أكرر أن السحر الذي قام به ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ، وراء تعطيل مسيرة الزمالك والمرمى يبدو مغلقا أمام اللاعبين".

يذكر أن الزمالك لم يحقق الانتصار في آخر ثلاث مباريات بالدوري.

المصدر: وكالات