بالفيديو.. ردة فعل مشجعة مسنة تابعت للمرة الأولى مباراة فريقها من الملعب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر ردة فعل مشجعة تبلغ من العمر 86 عاما، بعدما حظيت بفرصة متابعة مباراة فريقها المفضل من مدرجات الملعب للمرة الأولى في حياتها.

ونشر ناشط يدعى، برايدون توماس، الفيديو الذي يظهر ردة فعل المشجعة المسنة، لحظة دخولها الملعب، وعلق قائلا: "اصطحب أبي والدته التي تبلغ 86 عاما إلى الملعب، لحضور أول مباراة لها من المدرجات في الدوري الوطني الأمريكي للهوكي على الجليد.. لقد كانت من عشاق فريق بيتسبرغ طوال حياتها، وهي أيضا من محبي كروسبي".

My dad took his 86 year old mom to her first @NHL game. She’s been a life long @Penguins fan and an even bigger Crosby fan. She couldn’t believe it! #MerryChrismaspic.twitter.com/qN8umwfzwY — Braydon Tomac (@BrayTomac) December 25, 2019

وظهرت المشجعة المسنة عند اقترابها من بوابة الملعب غير مصدقة لما تراه، ولم تتمالك نفسها، حيث انهمرت دموع الفرح من عينيه وظلت تصرخ يا إلهي!"

وخسر نادي بيتسبرغ مباراته الأخيرة أمام مضيفه فانكوفر بنتيجة 1-6، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري.

المصدر: eurosport.ru