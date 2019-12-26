المقاتل ألكسندر يميليانينكو يرد على تحدي رئيس الشيشان قديروف (فيديو)

أبدى مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA)، الروسي ألكسندر يميليانينكو موافقته على نزال دعاه إليه رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف.

وقال يميليانينكو عبر فيديو مصور نشره عبر حسابه على موقع "إنستغرام": "أنا سعيد بالترحيب بك صديقي الغالي رمضان​​​. لقد رأيت على شبكة الإنترنت أنك تدعوني للقتال. أنا أقبل دعوتك، وعلى استعداد لمواجهتك. أترك لك يا صديقي العزيز حق اختيار الشروط والمكان. حضر القفازات يا رمضان، لنروج معا للرياضة ونمط الحياة الصحية".

وكان قديروف قد وجه رسالة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" دعا فيها يميليانينكو الأصغر للنزال، واقترح على المشاركين في صفحته تحديد قواعد النزال.

المصدر: وكالات