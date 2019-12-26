كارلو أنشيلوتي يوجه إنذارا لفريق ليفربول

استهل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مشواره مع فريقه الجديد إيفرتون، بالفوز على بيرنلي (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين فريق إيفرتون بالفضل في انتصاراه للاعبه دومينيك كالفرت ليوين، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 80 من المباراة التي أقيمت على ملعب "غوديسون بارك" بمدينة ليفربول.

وقاد أنشيلوتي، الفائز بدوري الأبطال مع ميلان وريال مدريد، الجهاز الفني لإيفرتون يوم السبت بدلا من المقال ماركو سيلفا، وقاده إلى أول فوز له بعد تعادلين متتاليين.

وتقدم إيفرتون، بعد هذا الانتصار، إلى المركز الثالث عشر، برصيد 22 نقطة، بينما تراجع بيرنلي إلى المركز الثاني عشر، برصيد 24 نقطة.

وينتظر كارلو أنشيلوتي على أحر من جمر "ديربي الميرسيايدس"، بين فريقه إيفرتون وجارده وعدوه اللدود ليفربول، في الـ 5 من الشهر المقبل على ملعب "أنفيلد" ضمن مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

يذكر أن إيفرتون لم يتغلب على ليفربول في أي مسابقة منذ عام 2010، ولم يذق إيفرتون نكهة الانتصارات في ملعب "أنفيلد" منذ عام 1999.

المصدر: وكالات