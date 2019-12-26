تشيلسي يتعرض لهزيمة "مذلة" في معقله في "البوكسينغ داي"

مني فريق تشيلسي بهزيمة مؤثرة في عقر داره، أمام ضيفه ساوثهامبتون بهدفين من دون رد، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحملت ثنائية ساوثهامبتون توقيع كل من المهاجم الإيرلندي مايكل أوبافيمي، ولاعب خط الوسط ناتان ريدموند، في الدقيقتين (31 و73) على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ستامفورد بريدج".

وأفسد تشيلسي احتفالات جماهيره بأعياد الميلاد، بهزيمته في "البوكسينغ داي"، وتوقف رصيده عند 32 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب "البريمير ليغ".

في المقابل، رفع ساوثهامبتون رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 21 نقطة، وتقدم إلى المركز الرابع عشر على سلم الترتيب.

المصدر: وكالات