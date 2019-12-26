لاعب تنس: عرضوا علي المال مقابل الخسارة أمام نادال بويمبلدون

ادعى لاعب التنس السابق النمساوي، فيرنر إيشاوير، أنه تلقى عرضا ماليا مقابل الخسارة أمام الإسباني رافائيل نادال، في الدور الأول لبطولة ويمبلدون 2007، ثالث البطولات الأربع الكبرى.

ونقل موقع "Salzburger Nachrichten" عن إيشاوير، المصنف الـ 52 عالميا سابقا، قوله: "في البداية، اعتقدت أنها كانت مزحة، وأخبرته أن يطلب من نادال، لأن ذلك كان سيساعدني أكثر. ومن ثم شككت في أن أحدا ما قرر اختباري".

كما تحدث فيرنر إيشاوير، البالغ من العمر 45 عاما، عن "واقعة" أخرى، في عام 2016، عندما كان يدرب مواطنه لاعب التنس يورغن ميلتسر، قال إن الأخير تلقى عرضا ماليا من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل خسارته في مباراة نهائية، لكنه فاز وأبلغ عن الحادث.

وفاز نادال حينها في مباراته أمام فيرنر إيشاوير، بثلاث مجموعات من دون رد، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(6-4) و(6-1)، ولكنه خسر في نهائي تلك البطولة أمام منافسه التقليدي السويسري، روجر فيدرر.

المصدر: وكالات