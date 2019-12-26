المخضرم خواكين سانشيز يمدد عقده مع ريال بيتيس

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد عقد قائده المخضرم خواكين سانشيز، عاما إضافيا.

وأشار الفريق الأندلسي على موقعه الإلكتروني، إلى أن لاعب الجناح البالغ من العمر 38 عاما، سيبقى مرتبطا ببيتيس حتى عام 2021.

📣 OFFICIAL | An extra year of LEGEND: Joaquín and #RealBetis extend their contract until 2021 📝🤝



Don't ever retire, captain! ✨😊



➡ https://t.co/0HF1YXwbwGpic.twitter.com/4Ci0tHldi1 — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) December 26, 2019

وتابع بطل إسبانيا عام 1935: "أيقونة للأجيال المختلفة في بيتيس، سيستمر (خواكين) في منح (ملعب) بينيتو فيامارين موهبته التي لا تنضب".

ودخل خواكين تاريخ الدوري الإسباني من بابه الواسع، بعدما بات في سن الـ 38 عاما و140 يوما، أكبر لاعب يسجل ثلاثية "هاتريك" في تاريخ "لا ليغا"، عندما قاد فريقه للفوز على أتلتيك بلباو (3-2)، في المرحلة السادسة عشرة، في التاسع من ديسمبر الحالي.

وبدأ خواكين مسيرته في بيتيس في بداية الألفية الثانية، قبل أن يتنقل بين أندية فالنسيا (2006-2011)، وملقة (2011-2013)، وفيورنتينا الإيطالي (2013-2015)، ليعود إلى إسبانيا عبر بوابة بيتيس عام 2015. كما خاض 51 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

ويحتل بيتيس المركز 13 في الدوري برصيد 23 نقطة من ستة انتصارات، مقابل خمسة تعادلات، وسبع هزائم بعد 18 مرحلة.

المصدر: وكالات