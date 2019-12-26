توتنهام مورينيو يقلب الطاولة على برايتون (فيديو)

استعاد توتنهام توازنه في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حول تأخره بهدف أمام ضيفه برايتون، إلى فوز 2-1، خلال مباراة أقيمت اليوم الخميس، في افتتاح المرحة الـ 19 من المسابقة.

وبادر الضيوف إلى افتتاح باب التسجيل، في لدقيقة 37، بهدف حمل توقيع آدم وبستر، لكن أصحاب الأرض، ردوا بهدفين من إمضاء المهاجم هاري كين، وديلي ألي، في الدقيقتين 53 و73.

هدف برايتون الاول على توتنهام

pic.twitter.com/wXOfT73eqP — fahad_live😈 (@kingdoms_live) December 26, 2019

الدوري الانجليزي : توتنهام 1 × 1 برايتون | هدف هاري كين حسابي الاساسي @Footballalzoz45pic.twitter.com/ZIM26y922P — اهداف كرة قدم HD 3 (@HdAlzozgoles) December 26, 2019

وعاد بذلك توتنهام بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو، إلى سكة الانتصارات، بعدما خسر في الجولة الماضية على أرضه أمام تشيلسي، بهدفين دون رد.

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز التي تمنح صاحبها بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

أما برايتون، فقد تجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الـ13.

المصدر: RT