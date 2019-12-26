ليفربول في اختبار صعب الليلة قبيل قمتين ناريتين

يعود ليفربول إلى المنافسة على اللقب الغالي، عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي، في الساعة الـ11 مساء اليوم الخميس، لحساب المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وغاب ليفربول عن المرحلة الثامنة عشرة، بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية في قطر، والتي توجها بإحرازه اللقب للمرة الأولى في تاريخه، ليضيفه إلى لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا، الذي فاز به مطلع يونيو الماضي، على حساب مواطنه توتنهام هوتسبر.

ورغم غيابه وتأجيل مباراته أمام وست هام يونايتد، حافظ ليفربول على فارق النقاط العشر التي تفصله عن مطارده المباشر ليستر سيتي، لأن البطل المفاجأة لموسم 2015-2016، خسر أمام مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب في العامين الأخيرين 1-3، في المرحلة الثامنة عشرة، السبت الماضي.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم الخميس، منتشيا باللقب العالمي وعينه على مواصلة انطلاقته القوية في الدوري وتوسيع الفارق بينه وبين ليستر سيتي، لتعزيز حظوظه في الظفر بلقب الدوري الإنجليزي الذي لم يذق طعمه منذ 30 عاما، وتحديدا موسم 1989-1990 عندما ظفر بلقبه الثامن عشر.

All the latest #LEILIV team news from both sides ahead of tonight's showdown... https://t.co/kCB45SP7Cp — Liverpool FC (@LFC) December 26, 2019

ويغرد ليفربول خارج السرب هذا الموسم، فهو الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن، وأهدر نقطتين فقط في 17 مباراة، وكانتا خارج قواعده أمام مانشستر يونايتد 1-1، لكن تنتظره مجموعة من المباريات في فترة قصيرة ستكون حاسمة في سعيه إلى الظفر باللقب المحلي.

ويبتعد الـ"ريدز" بفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي الوصيف، و11 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث، و17 نقطة عن تشيلسي الرابع، و23 نقطة عن توتنهام السابع، وسيخوض مباراتين في المتناول نسبيا أمام ضيفيه ولفرهامبتون، وشيفيلد يونايتد يومي الأحد والخميس المقبلين على التوالي، قبل قمتين ناريتين أمام مضيفه توتنهام، وضيفه مانشستر يونايتد، في 11 و19 يناير المقبل.

المصدر: أ ف ب