 
مباشر
عاجل
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية: سنكون في حلف واحد مع تركيا وتونس والجزائر بما يخدم شعوبنا

تفاعل كبير مع صورة صلاح وزوجته في ليلة "الكريسماس"

الرياضة

تفاعل كبير مع صورة صلاح وزوجته في ليلة
Mohamed Salah/Instgram.com
تفاعل كبير مع صورة صلاح وزوجته في ليلة "الكريسماس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mytq

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مع أسرته، بـ"الكريسماس" والعام الميلادي الجديد.

ونشر صلاح، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة رفقة زوجته وابنته مكة، بجانب شجرة "الكريسماس" (عيد الميلاد)، ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بأكثر من 2 مليون "إعجاب".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

🎄🎄

Публикация от Mohamed Salah (@mosalah)

ويستعد صلاح لقيادة فريقه ليفربول، اليوم الخميس، في مواجهة مضيفه ليستر سيتي، لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يتصدر "الريدز" ترتيبه، برصيد 49 نقطة، وبفارق 10 نقاط أمام ليستر سيتي الوصيف.

المصدر: "إنستغرام"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سلمان العودة في السعودية بسبب ورقة امتحان