تفاعل كبير مع صورة صلاح وزوجته في ليلة "الكريسماس"

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، مع أسرته، بـ"الكريسماس" والعام الميلادي الجديد.

ونشر صلاح، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة رفقة زوجته وابنته مكة، بجانب شجرة "الكريسماس" (عيد الميلاد)، ولقيت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بأكثر من 2 مليون "إعجاب".

ويستعد صلاح لقيادة فريقه ليفربول، اليوم الخميس، في مواجهة مضيفه ليستر سيتي، لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي يتصدر "الريدز" ترتيبه، برصيد 49 نقطة، وبفارق 10 نقاط أمام ليستر سيتي الوصيف.

المصدر: "إنستغرام"