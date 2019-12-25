 
مباشر

شاهد.. بوتين يلعب هوكي الجليد في الساحة الحمراء

الرياضة

شاهد.. بوتين يلعب هوكي الجليد في الساحة الحمراء
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mys2

شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مباراة لهوكي الجليد في الساحة الحمراء في قلب العاصمة موسكو، وذلك ضمن مهرجان "الدوري الليلي" للعبة، عشية العام الجديد 2020.

وارتدى بوتين قميصه الأحمر التقليدي رقم 11، وضم فريقه وزير الدفاع سيرغي شويغو، وكوكبة من أساطير لعبة الهوكي، مثل بافل بوريه الملقب بالصاروخ الروسي، فاليري كامينسكي، أليكسي كاساتونوف، وسيرغي فيودوروف وآخرين.

بينما ضم فريق الخصم الذي لعب بالزي الأبيض، حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيف، وحاكم مقاطعة تولا أليكسي ديومين، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال، مثل غينادي تيمتشينكو، فلاديمير بوتانين ، ورومان روتينبرغ، والموسيقي إيغور بوتمان، وآخرين.

المصدر: "rsport.ria.ru" 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

سلمان العودة في السعودية بسبب ورقة امتحان