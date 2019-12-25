مبابي يكشف دوره في إقناع نيمار بالبقاء في "حديقة الأمراء"

كشف الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عن دوره في إقناع زميله النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بالبقاء في "حديقة الأمراء" هذا الموسم.

وقال مبابي في تصريحات نقلها موقع "le10sport": "كنت أتحدث معه كل يوم، وأطالبه بالبقاء".

وأضاف المهاجم الفرنسي الشاب: "قلت له، لا يمكنك أن ترحل وتحرمنا من موهبتك المجنونة، يجب أن تكون رقم 1 في أي فريق، كما هو الحال في باريس، لن تجد ذلك في برشلونة".

وتابع: "إذا غادرت الآن، سيكون الأمر بمثابة فوضى هائلة، فلدينا قصة لنكتبها معا هنا... قلت له يمكننا أن نعيش موسما رائعا في باريس سان جيرمان".

وأعرب نيمار عن رغبته في العديد من المناسبات بالرحيل عن باريس سان جيرمان، حيث ارتبط اسمه بالعودة إلى برشلونة على مدار فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، إضافة إلى رغبة ريال مدريد بالتعاقد معه أيضا.

المصدر: وكالات