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بالفيديو.. قائد طائرة مصري يرحب بلاعبي نادي الهلال السعودي على طريقته

الرياضة

بالفيديو.. قائد طائرة مصري يرحب بلاعبي نادي الهلال السعودي على طريقته
Alhilal_FC/twitter
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وجه قائد طائرة تابعة للخطوط "السعودية الخليجية" ترحيبا خاصا لبعثة نادي الهلال السعودي، أثناء رحلته إلى القصيم لمواجهة فريق المدينة ضمن دوري "كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

ويسمع في الفيديو صوت قائد الطائرة قائلا: "أهلا بأبطال آسيا ورابع العالم، فريق الهلال العظيم".

المصدر: "منبر الهلال"

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