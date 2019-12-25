حبيب يلعب كرة القدم مع صبي بلا ساقين ويتبادل معه الهدايا (فيديو)
التقى الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة (UFC) للفنون القتالية المختلطة (MMA)، مع الصبي الكازاخي علي تورغانبيكوف البالغ من العمر 11 عاما، والمولود بلا ساقين.
ونشر علي تورغانبيكوف مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يلعب مع حبيب بكرة القدم، وعلق عليه بالقول: "لقد أهديت حبيب كرة موقعة من قبل نجوم باريس سان جيرمان، نيمار، كيليان مبابي، تياغو سيلفا وإدينسون كافاني".
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Khabib and Ali!👍 АльхамдулиЛлях 🙏☝️ Я подарил Хабибу очень ценный для меня подарок( оригинал мяч⚽️ с автографом Неймара, Кавани, Мбаппе, ТьягоСильва)🤗 но ещё более ценными я считаю человеческие качества, внимание, отзывчивость, доброта души и простота таких уважаемых и Великих Чемпионов как @khabib_nurmagomedov уделил мне много времени и внимания, я очень это ценю и очень его уважаю и люблю🙏😊✊🤜🤛 Я желаю ему много много побед 💪💪💪и довольство Всевышнего!☝️☝️☝️🙏 А также очень благодарю @muhammad_umarov.001.big и @sava9 за помощь в организации встречи😊✊ @turganbekov_amir @sparta.astana.promotion #khabibnurmagomedov #ali_amir_happy #ali #motivation #krasava #силамечты #unlimitedfootball
بدوره أهدى حبيب هاتفا محولا من نوع "iPhone" للصبي، وعلق على اللقاء معه عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، قائلا: "كان من دواعي الشرف التعرف عليك يا أخي".
يذكر أن حبيب نورمحمدوف دافع للمرة الثانية على التوالي عن لقب بطل منظمة (UFC)، عقب فوزه على متحديه الأمريكي داستن بورييه، في سبتمبر الماضي، ومن المنتظر أن يواجه في أبريل 2020، المقاتل الأمريكي توني فيرغسون.
المصدر: وكالات