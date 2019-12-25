تقارير: ريال مدريد يدخل في صراع التعاقد مع نجم إنتر ميلان

دخل نادي ريال مدريد الإسباني في دائرة الصراع على التعاقد، مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونقلت شبكه "غول" العالمية عن الصحافة الإسبانية، أن لدى ريال مدريد فرصة أقوى في التعاقد مع مارتينيز أكثر من غريمه التقليدي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت "غول" إلى أن مارتينيز سيكون الخيار المثالي لنادي ريال مدريد وواحد من اللاعبين الذين يسعى الريال للتعاقد معهم ويهتم بهم مديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وكشفت صحيفة "سبورت" أن رئيس برشلونة بارتوميو، التقى مع اللجنة الفنية لتحديد الصفقات المطلوبة، وسيتم استثمار 75 مليون يورو من المبيعات، وقالت إن الأولوية بالنسبة للنادي الكتالوني حاليا التعاقد مع لاعب خط وسط ومهاجم، وكل الأنظار على لاوتارو مارتينيز.

ويقدم لاوتارو مارتينيز (22 عاما) أداء رائعا ويعتبر واحدا من أفضل المهاجمين في الموسم الحالي، فقد سجل 16 هدفا في 23 مباراة خاضها في مختلف البطولات مع فريق إنتر ميلان "الأفاعي" حتى الآن.

المصدر: وكالات