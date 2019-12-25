يورغن كلوب يوجه رسالة "مؤثرة" لجماهير ليفربول

حرص الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على توجيه رسالة لجماهير "الريدز" حول العالم بمناسبة حلول أعياد الكريسماس.

وقال يورغن كلوب في رسالته التي نشرت على حساب "الريدز" على موقع "تويتر": "أود اغتنام الفرصة وتمني عيد كريسماس سعيد للجميع".

وأشار المدرب الألماني إلى أن ليفربول ناد مميز، فيه العديد من الثقافات المختلفة، لذل سيحتفل كل منهم على طريقته.

وأضاف: "أحب هذا الأمر الاستثنائي".

أود اغتنام الفرصة وتمني كريسماس سعيد لكل مشجعينا.



لن تسيروا وحدكم أبداً،

يورغن. — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) 25 декабря 2019 г.

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وفيما يلي نص رسالة يورغن كلوب وفقا لما جاء على موقعه باللغة العربية:

أود اغتنام الفرصة وتمني عيد كريسماس سعيد للجميع.

ليفربول ناد مميز، بداخله العديد من الثقافات المختلفة، لذل سيحتفل كل منهم على طريقته.

أحب هذا الأمر الاستثنائي.

توضح غرفة الملابس لدينا كم هو رائع أن تجتمع كل تلك الثقافات المختلفة، بالنسبة لنا اليوم هو يوم عمل عادي حيث نستعد لمواجهة ليستر سيتي، قبل قضاء فترة الظهيرة مع العائلة.

لست رجلا ينظر للخلف، لكنني سعيد بكل ما تحقق هذا العام والذي لا يمكن تجاهله.

لن أنسى تلك الليلة في مدريد، ولا اليوم التالي عند العودة بالكأس، كلما تذكرت استقبال الجماهير تنتابني القشعريرة.

جعلنا هذا اليوم نمر بكلما هو جيد، أشعر بالفخر والحظ لكوني جزء من هذا النادي".

لا يمكن أن أكون أكثر فخرا بهؤلاء اللاعبين.

أطلقت عليهم "وحوش العقلية"، لما يقدمونه على مدار العام بغض النظر عن الظروف والاحتمالات.

في تلك الليلة على آنفيلد أمام برشلونة، وصلوا إلى الحد الأقصى، ولم يكن ذلك ليتحقق بدون العقلية.

من أكثر اللحظات العاطفية التي مرت علي، عندما كنا على متن الحافلة التي تجوب المدينة.

كل شخص يعمل في ميلوود كان له دوراً في هذا، الأمر لا يقتصر على الجهاز الفني واللاعبين فقط.

سأكشف لك عن سر. حينما كنت في مدريد استعد لمواجهة توتنهام، شاهدت عبر يوتيوب العديد من المقاطع لجماهيرنا، وكم شعرت بالفخر الشديد.

نحن نقوم بهذا معاً، وسنواصل القيام به في 2020.

كل الحب والدعم لأسرة هيلزبره، والـ 96 ولا أجد كلمات كافية لوصف احترامي وتقديري لهم واستمرار دعمهم للنادي بعد مرور أكثر من 30 عاما على المأساة.

بكل تأكيد، لن ننسى.

ما زلنا نستلهم القوة من سان كوكس وعائلته، ونتمنى رؤيتهم مجدداً في آنفيلد، كما جسدت جماهيرنا روح "لن تسير وحدك" بدعمها له عقب الحادث الذي تعرض له.

كما هو الحال كل عام، قمنا بزيارة "ألدير هاي"، أستطيع قول أن العمل الذي يقوم الموظفين هناك لا يصدق. هناك دعم هائل للأطفال وأسرهم الذين يقاتلون في معارك حقيقية.

بينما كنت هناك، كنت محظوظاً بلقاء صبي علمت أنه خرج من المستشفى عشية عيد الميلاد وسيحتفل بالكريسماس مع عائلته، لقد كان واحداً من الأطفال المميزين الذين التقيناهم.

احترامي وتقديري لكل من يعمل هناك.

مجددا، يستمر عمل مبادرة Fans supporting foodbanks والتي تشهد تفاني وتعاون جماهير ليفربول وإيفرتون سوياً.

بالطبع لدينا مؤسسة خيرية وبرامج خاصة بالنادي، ومن المهم بالنسبة لنا أن نواصل تقديم المساعدة لمن يحتاجها على مدار العام.

من جانبنا في ميلوود، نتمنى للجميع كريسماس سعيد.

إلى كل من يسافر لدعمنا أمام ليستر في البوكسينغ داي، أتمنى لكم جميعاً رحلة آمنة ونتمنى رؤيتكم وسماعكم دائما.

نعلم أن هناك من يتابعونا حول العالم، وهذا الشيء يسعدنا كثيراً ويجعلنا نبذل قصارى جهدنا من أجلهم ومن أجل ليفربول.

أتمنى التوفيق للجميع.

لن تسير وحدك،

يورغن

المصدر: "arabic.liverpoolfc"