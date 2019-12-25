هولاند "جوهرة" سالزبورغ يختار "السيدة العجوز"

ذكرت تقارير صحفية إيطالية اليوم الأربعاء، أن النجم النرويجي الصاعد إرلينغ هولاند مهاجم فريق سالزبورغ النمساوي، يفضل الانتقال إلى فريق يوفنتوس في يناير المقبل.

وقالت صحيفة "كورييري ديلو سبورت – Corriere dello Sport" أن اللاعب الشاب (19 عاما) لم يصبح لاعبا في فريق يوفنتوس بعد، ولكنه بات قريبا بالفعل من أسوار إلى صفوف "السيدة العجوز".

وأوضح التقرير أن يوفنتوس تقدم بمبلغ 30 مليون يورو بناء على طلب سالزبورغ للاستغناء عن خدمات لاعب النرويجي الواعد.

بينما تحدثت صحيفة "غازيتا ديللو سبورت – Gazzetta dello Sport " أن يوفنتوس توصل إلى اتفاق مع هولاند بعقد لمدة خمس سنوات، مقابل راتب سنوي قدره 3.5 مليون يورو سنويا، إضافة إلى المكافآت.

وأكد مدير فريق "لايبزيغ" الألمانية وجود مفاوضات من قبل الأندية الأوروبية على ضم مهاجم سالزبورغ، معترفا بأنه "ليس من السهل على ناديه الصراع من أجل ضم هولندا مع أندية مثل يوفنتوس ومانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند".

ولفت إرلينغ هولاند الذي أحرز 28 هدفا في 22 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم، أنظار الأندية الأوروبية الكبرى في بطولة دوري الأبطال.

المصدر: وكالات