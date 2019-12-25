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قانون جديد يهدد استمرار نجوم كرة القدم في الدوري الصيني

الرياضة

قانون جديد يهدد استمرار نجوم كرة القدم في الدوري الصيني
Globallookpress
قانون جديد يهدد استمرار نجوم كرة القدم في الدوري الصيني
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أفادت وسائل إعلام صينية، بأن رابطة الدوري المحلي لكرة القدم، قد حددت سقف الرواتب للاعبين المحليين والمحترفين الأجانب.

وبحسب التقارير، فانطلاقا من هذا الشتاء، لن يسمح للأندية الصينية بدفع أكثر من ثلاثة ملايين يورو كراتب سنوي لأي لاعب أجنبي، بينما لن يتجاوز سقف الرواتب بالنسبة للاعبين المحليين 1.29 مليون يورو في الموسم الواحد.

أما بالنسبة للاعبين الصينيين الدوليين، سيحصلون على 20 بالمئة إضافية من راتبهم، الذي لا يجب أن يتجاوز أيضا 1.29 مليون يورو.

وكانت الصين قد فرضت في وقت سابق، ضريبة على ضم لاعبين أجانب، بقيمة 6 ملايين يورو.

ويتوقع أن تكون لهذه التغييرات في حال تطبيقها في الدوري الصيني، تأثير كبير على استمرار اللاعبين الأجانب الذي يتقاضون مبالغ كبيرة، وأيضا على استقطاب الأندية الصينية لنجوم جدد.

المصدر: matchtv.ru

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