ليفربول يحصل على استثناء لوضع "الشارة الذهبية"

حصل نادي ليفربول، على إذن من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لوضع "الشارة الذهبية" من أجل الاحتفال بتتويجه بلقب بطل كأس العالم للأندية.

وتمنع لوائح "البريميرليغ" وضع الشارة الذهبية (شعار مونديال الأندية) على القميص خلال مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقا لصحيفة "تيليغراف"، فإنه تم منح ليفربول استثناء بارتداء قميص عليه الشارة الذهبية في مباراة واحدة فقط بالدوري الممتاز خلال فترة الإجازات.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول يمكنه ارتداء الشارة الذهبية أمام وولفرهامبتون، يوم الأحد المقبل على ملعب "أنفيلد"، للاحتفال مع الجماهير بلقب مونديال الأندية.

وأكدت أن الأمر لا يزال يعتمد على مدى نجاح ليفربول في إنهاء القميص الذي يحمل الشارة الذهبية في الوقت المناسب قبل مباراة وولفرهامبتون.

وتوج ليفربول لأول مرة في تاريخه الممتد لـ127 عاما، بلقب كأس العالم للأندية 2019 التي استضافتها قطر، وذلك على حساب فلامينغو البرازيلي، إثر فوزه عليه في المباراة النهائية بهدف وحيد أحرزه البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم "الريدز" في الدقيقة التاسعة من زمن الشوط الإضافي الأول، وذلك عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

يذكر أن "الريدز" الذي خسر نهائي نسخة العام 2005 للبطولة أمام ساو باولو البرازيلي (0-1)، أصبح ثاني فريق إنجليزي يحرز لقب هذه البطولة بصيغتها الحالية، بعد مانشستر يونايتد عام 2008.

المصدر: وكالات