دراسة علمية.. القرفصاء تحدد عمرك

ابتكر العلماء البرازيليون اختبارا لتحديد متوسط العمر، يعتمد على تمرين القرفصاء، فبرأيهم، يمكن معرفة عدد السنوات التي سيعيشها الشخص، اعتمادا على نتائج هذا التمرين.

وأجريت في الآونة الأخيرة، دراسة في جامعة ماكغيل للأبحاث، أظهرت أن تمرين القرفصاء يمكن أن يكون اختبارا جيدا لمعرفة العمر المتوقع للشخص.

وتوصل العلماء إلى هذا الاستنتاج عندما قرروا ربط وزن الشخص بعمره، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نسبة 65% على الأقل من السكان يموتون بسبب الوزن الزائد.

وأظهرت الدراسة أن السمنة المفرطة تؤدي إلى انخفاض متوسط ​​العمر المفترض بمقدار 8 سنوات، والمعتدلة بمقدار 6 سنوات، فيما زيادة الوزن من 3-5 كغم تؤدي إلى انخفاض متوسط ​​العمر المفترض لمدة 3 سنوات، وبناء على ذلك، أعلن العلماء أنه من الممكن تحديد العمر التقريبي اعتمادا على نتائج تمرين القرفصاء.

ولأداء التمرين، يجب الجلوس على الأرض، والساقان متقاطعتان، ومن ثم الوقوف والعودة إلى وضعية البداية، ومن خلال تكرار هذه الحركة من دون توقف يمكن تحديد إمكانيات الشخص.

ففي حال تمكن الشخص من تكرار تمرين القرفصاء 7 مرات أو أكثر فهذا مؤشر على صحة جيدة وعمر مديد. أما إذا كان العدد أقل من ذلك، فيعني هذا وجود مشاكل متعلقة بتقدم العمر أو ضعف في اللياقة البدنية.

ويشار إلى أن غياب الاهتمام المناسب بحالة الجسم، وعدم ممارسة الرياضة، يزيد من احتمال الإصابة بأمراض خطيرة، مثل مرض السكري أو المشاكل القلبية واعتلال الأوعية الدموية، بما يؤثر على الحياة.

المصدر: وكالات