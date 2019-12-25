إصابة الكاحل تبعد لاعب ليفربول عن الملاعب حتى نهاية العام

أعلن المدير الفني لنادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أن لاعب الوسط أليكس أوكسليد تشامبرلين، سيغيب فترة عن المباريات بعد أن أصيب في أربطة الكاحل بنهائي مونديال الأندية.

وأكد كلوب، أن اللاعب البالغ 26 عاما، لن يلعب خلال فترة مزدحمة بالمباريات في عيد الميلاد، حيث يخوض ليفربول ثلاث مباريات في ثمانية أيام.

وأبلغ كلوب الصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي غدا الخميس في الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "هناك ثلاثة أربطة في الجزء الخارجي للكاحل، وقد أصيب (تشامبرلين) في أحد الأربطة".

Klopp confirms Alex Oxlade-Chamberlain has suffered ankle ligament damage.



"No chance (to play) this year. We will see..." pic.twitter.com/LsNAICFxGn — This Is Anfield (@thisisanfield) December 24, 2019

وتابع: "الآن سنرى كيف سيتعافى سريعا من هذه الإصابة. لا أدري المدة تحديدا. تعرضت لنفس الإصابة من قبل، لكن كان هذا الأمر قبل سنوات طويلة وكان يستغرق وقتا طويلا للتعافي.. لا توجد أي فرصة أمامه للحاق بمباراة يوم غد الخميس إضافة إلى المباريات التي سنخوضها حتى نهاية العام. لن يلعب تشامبرلين في 2019".

وغادر تشامبرلين الملعب مصابا، في الدقيقة 75 من المباراة أمام فلامنغو البرازيلي (2-1)، في نهائي مونديال الأندية الذي استضافته قطر السبت الماضي، بعدما سقط بصورة سيئة على الركبة اليمنى نفسها التي أصيب فيها بقطع في الأربطة في 2018 ليبتعد حينها لمدة عام كامل عن الملاعب.

المصدر: "رويترز"