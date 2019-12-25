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نجم منتخب فرنسا السابق: محرز الأفضل عربيا وصلاح لديه مشكلة!

الرياضة

نجم منتخب فرنسا السابق: محرز الأفضل عربيا وصلاح لديه مشكلة!
AFP OLI SCARFF
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قارن الدولي الفرنسي السابق، سمير نصري، بين النجمين المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول، والجزائري رياض محرز جناح نادي مانشستر سيتي.

وقال نصري الفرنسي الجنسية والجزائري الأصل في تصريحات صحفية: "إذا اضطررت لاختيار مع من سألعب، فإنني سأختار اللعب مع رياض، أولا لأنه جزائري، وثانيا، لأنني أحب أسلوب لعبه فهو لاعب جماعي، بينما محمد صلاح لاعب فردي، يسعى لإحراز الأهداف فقط".

وأوضح نصري: "لا أقصد أن صلاح أناني، ولكنه يميل إلى مطاردة الأرقام.. مع محرز يمكنك اللعب والتطور".

ودافع نصري (32 عاما)، عن ألوان أندية كبيرة وتألق معها بشكل لافت، على غرار أرسنال، ومانشستر سيتي، كما خاض مجموعة من المباريات مع منتخب فرنسا قبل أن يتم استبعاده، ويلعب حاليا في صفوف نادي أندرلخت البلجيكي.

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تجدر الإشارة إلى أن صلاح، ومحرز، يتنافسان مع السنغالي ساديو ماني، لنيل جائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2019، وسيكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن هوية الفائز في حفل تستضيفه مدينة الغردقة المصرية في السابع من يناير المقبل.

المصدر: football24.ua

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