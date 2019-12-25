بالفيديو.. زلة لسان محرز تكشف سر أحد زملائه في "السيتي"

كشف الجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي، خلال مشاركته في برنامج على قناة "سكاي سبور" في "يوتيوب"، أن زميله فيرناندينيو، سيرحل عن الفريق "السماوي" مع نهاية الموسم الحالي.

وأجاب محرز عن سؤال حول اللاعبين الذين سيمثل الموسم الحالي نهاية مسيرتهم مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: "ديفيد وفيرناندينيو". في إشارة إلى زميليه، الإسباني ديفيد سيلفا، والبرازيلي فيرناندينيو.

It appears Mahrez accidentally announces it will be Fernandinho's last season at City on Sky Sports Latest YouTube vid 😂. Mendy kind of gives him a "you weren't supposed to say that" look pic.twitter.com/1KYo2iNTlZ — Subscribe to LK7 YouTube (@PrimeHendo) December 24, 2019

وأكد مانشستر سيتي في وقت سابق، أن الموسم الحالي سيكون الأخير لسيلفا مع الفريق، إلا أن أي تصريح رسمي لم يصدر بشأن مستقبل فيرناندينيو، قبل أن تكشف زلة لسان محرز عن أحد الأنباء الجديدة المتعلقة بـ"السيتي".

وينتهي تعاقد فيرناندينيو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ويحوم الغموض حول إمكانية استمراره، حيث ربطت العديد من التقارير الصحفية اسمه بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن فيرناندينيو (34 عاما)، انضم لمانشستر سيتي عام 2013، وتوج معه بعدة ألقاب، وشارك معه هذا الموسم في 14 مباراة ولم يسجل أي هدف.

المصدر: matchtv.ru + وكالات