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بالفيديو.. زلة لسان محرز تكشف سر أحد زملائه في "السيتي"

الرياضة

بالفيديو.. زلة لسان محرز تكشف سر أحد زملائه في
Globallookpress
بالفيديو.. زلة لسان محرز تكشف سر أحد زملائه في "السيتي"
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كشف الجزائري رياض محرز، جناح نادي مانشستر سيتي، خلال مشاركته في برنامج على قناة "سكاي سبور" في "يوتيوب"، أن زميله فيرناندينيو، سيرحل عن الفريق "السماوي" مع نهاية الموسم الحالي.

وأجاب محرز عن سؤال حول اللاعبين الذين سيمثل الموسم الحالي نهاية مسيرتهم مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: "ديفيد وفيرناندينيو". في إشارة إلى زميليه، الإسباني ديفيد سيلفا، والبرازيلي فيرناندينيو.

وأكد مانشستر سيتي في وقت سابق، أن الموسم الحالي سيكون الأخير لسيلفا مع الفريق، إلا أن أي تصريح رسمي لم يصدر بشأن مستقبل فيرناندينيو، قبل أن تكشف زلة لسان محرز عن أحد الأنباء الجديدة المتعلقة بـ"السيتي".

وينتهي تعاقد فيرناندينيو مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الحالي، ويحوم الغموض حول إمكانية استمراره، حيث ربطت العديد من التقارير الصحفية اسمه بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن فيرناندينيو (34 عاما)، انضم لمانشستر سيتي عام 2013، وتوج معه بعدة ألقاب، وشارك معه هذا الموسم في 14 مباراة ولم يسجل أي هدف.

المصدر: matchtv.ru + وكالات

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