مرتضى منصور: لو لعبنا 100 سنة لن نسجل أهدافا بسبب السحر

صرح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بأن الأعمال "السحرية" وراء تعطيل مسيرة الزمالك، وذلك عقب تعادل فريقه سلبا أمام مضيفه الإنتاج الحربي، في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى منصور في تصريحات صحفية إن ما حدث في لقاء الإنتاج الحربي مساء اليوم الثلاثاء، والذي انتهى بالتعادل دون أهداف هو "سحر"، مؤكدا أن الفريق لن يسجل أهدافا في ظل وجود هذه الأعمال السحرية.

وأضاف: "سخروا مني عندما قلت ذلك بعد لقاء سموحة الأخير بالدوري، والآن أكرر أن السحر الذي قام به ممدوح عباس وهاني العتال وسيد عبد الحفيظ، وراء تعطيل مسيرة الزمالك والمرمى يبدو مغلقا أمام اللاعبين".

وتابع منصور: "لو لعبنا 100 سنة لن نسجل أهدافا، الحقيقة أن الحكم أحمد الغندور نفسه تأثر بالسحر ولم ير ضربة الجزاء الواضحة لأحمد زيزو".

وتعادل الزمالك للمرة الثانية على التوالي وجمع نقطتين فقط في آخر ثلاث مباريات، وبقي في المركز الرابع برصيد 15 نقطة (9 مباريات) متفوقا بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي.

بينما يتربع الأهلي على عرش صدارة الدوري برصيد 24 نقطة حصدها من 8 مباريات.

يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري لكرة القدم، اتخذت قرارا أمس الاثنين بمنع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم لمدة 3 مباريات.

المصدر: وكالات