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تحديد هوية المعتدي على أفضل حارس مرمى في العالم

الرياضة

تحديد هوية المعتدي على أفضل حارس مرمى في العالم
Globallookpress
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أعلن فريق توتنهام أنه حدد هوية الشخص الذي ألقى مقذوفا من المدرجات باتجاه الإسباني كيبا أريزابالاغا حارس مرمى فريق تشيلسي، خلال لقاء "الديربي" بينهما ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النادي اللندني في بيان له اليوم الثلاثاء: "نؤكد أننا توصلنا للشخص مرتكب هذا الفعل ومنعناه على الفور من حضور المباريات، هذا الشخص هو المسؤول عن إلقاء المقذوف تجاه كيبا أريزابالاغا حارس تشيلسي خلال مباراة الأحد الماضي في الدوري الممتاز".

وتابع: "سنواصل اتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة بحق أي شخص يتصرف بهذه الطريقة".

وتم استهداف كيبا، في الدقيقة 65 من المباراة بإلقاء مقذوف من المدرجات سقط بجوار الحارس الإسباني داخل منطقة الجزاء، عندما كان توتنهام متأخرا بهدفين من دون رد، وبقيت النتيجة على حالها حتى النهاية.

كما تعرض الألماني أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي لإساءة عنصرية خلال المباراة ذاتها، وحث المدافع الألماني النادي على العثور على المتورطين ومعاقبتهم، وذكر توتنهام أن التحقيق لا يزال مستمرا في الحادث.

وانتقل كيبا أريزابالاغا (25 عاما) إلى صفوف تشيلسي خلال المركاتو الصيفي الماضي قادما من فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، في أغلى صفقة بالنسبة لانتقالات حراس المرمى، بلغت 80 مليون يورو.

المصدر: وكالات 

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