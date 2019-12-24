إيقاف حكم مغربي مدى الحياة بسبب أخطاء جسيمة (فيديو)

قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم، إيقاف الحكم هشام التيازي مدى الحياة، بعد الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها خلال قيادته لمباراة أولمبيك خريبكة ويوسفية برشيد ضمن منافسات الدوري المحلي.

وأصدر الاتحاد المغربي، بيانا رسميا أمس الاثنين، أكد من خلاله وضع حد لمسار الحكم التيازي، بعد الأخطاء الجسيمة التي وقع فيها والتي أثرت على نتيجة المباراة المذكورة، مستندا في ذلك على سلم العقوبات والإجراءات الانضباطية الخاص بالحكام.

يشار أن قرارات الحكم التيازي، خلفت جدلا كبيرا في الأوساط الرياضية المغربية، السبت الماضي، بعد احتسابه 4 ركلات جزاء في مباراة أولمبيك خريبكة وضيفه يوسفية برشيد، لحساب الأسبوع العاشر من الدوري المغربي الممتاز، والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض بأربعة أهداف لهدف واحد.

المصدر: وكالات