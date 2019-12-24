الاتحاد الإنجليزي يوقف "سون مين" بسبب "سلوكه العنيف"

قررت لجنة العقوبات في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف الكوري الجنوبي هيونغ سون مين، جناح نادي توتنهام، ثلاث مباريات، على خلفية طرده الأحد الماضي من لقاء فريقه أمام تشيلسي.

وقال توتنهام عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة تشيلسي، فقد تقرر إيقاف هيونغ سون مين لثلاث مباريات".

TEAM NEWS:



🔹 Following his red card against Chelsea, Heung-Min Son has received a three-match suspension, beginning with the Brighton fixture on Boxing Day. pic.twitter.com/MOqgFUUxSw — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 23, 2019

وسيغيب بذلك ابن الـ27 عاما، عن مباريات توتنهام أمام كل من برايتون، ونوريتش سيتي، وساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطرد سون مين في الدقيقة 62، من اللقاء الذي خسره فريقه بثنائية نظيفة أمام تشيلسي، لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي، لركله لاعب "البلوز"، أنتونيو روديغر، ردا على عرقلته من قبل الأخير من دون أن يتم احتساب خطأ لمصلحة الكوري.

Heung-Min Son, clearly red card for that... pic.twitter.com/kcliIVaIe5 — 6ᴛɪᴍᴇs (@thekinn_k) December 22, 2019

تجدر الإشارة إلى أن سون مين، تحصل هذا الموسم على ثلاث بطاقات حمراء مباشرة في منافسات الدوري الإنجليزي.

المصدر: eurosport.ru