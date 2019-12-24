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الاتحاد الإنجليزي يوقف سون مين بسبب "سلوكه العنيف"

الرياضة

الاتحاد الإنجليزي يوقف سون مين بسبب
Globallookpress
الاتحاد الإنجليزي يوقف "سون مين" بسبب "سلوكه العنيف"
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قررت لجنة العقوبات في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إيقاف الكوري الجنوبي هيونغ سون مين، جناح نادي توتنهام، ثلاث مباريات، على خلفية طرده الأحد الماضي من لقاء فريقه أمام تشيلسي.

وقال توتنهام عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة تشيلسي، فقد تقرر إيقاف هيونغ سون مين لثلاث مباريات".

وسيغيب بذلك ابن الـ27 عاما، عن مباريات توتنهام أمام كل من برايتون، ونوريتش سيتي، وساوثهامبتون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وطرد سون مين في الدقيقة 62، من اللقاء الذي خسره فريقه بثنائية نظيفة أمام تشيلسي، لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري الإنجليزي، لركله لاعب "البلوز"، أنتونيو روديغر، ردا على عرقلته من قبل الأخير من دون أن يتم احتساب خطأ لمصلحة الكوري.

تجدر الإشارة إلى أن سون مين، تحصل هذا الموسم على ثلاث بطاقات حمراء مباشرة في منافسات الدوري الإنجليزي.

المصدر: eurosport.ru

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