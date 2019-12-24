كافاني على بعد أيام من الانتقال إلى عملاق إسبانيا

بات المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، على بعد أيام من الانتقال من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأوردت الصحيفة المدريدية، أن "الانتقال قد يحصل خلال الأيام القليلة المقبلة. في المبدأ، سيكون الاتفاق لمدة موسمين ونصف الموسم، إلا أنه لا يزال موضع نقاش".

وتابعت: "الصعوبة الوحيدة أمام الانتقال الوشيك هي النادي الفرنسي، والمبلغ الذي قد يطلبه"، مشيرة إلى أن "كافاني ليس سعيدا في باريس"، لاسيما في ظل تراجع دوره بعد انضمام المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي مطلع الموسم الحالي معارا من إنتر ميلان الإيطالي.

Simeone wants reinforcements up front@atletienglish are closing in on Edinson Cavani



👀https://t.co/XvJpyfLlInpic.twitter.com/HJ4XFxSskz — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) December 23, 2019

بدورها، أفادت إذاعة "أر أم سي سبور" الفرنسية، بأن كافاني توصل إلى اتفاق مع أتلتيكو مدريد، المتوج بلقب الدوري الإسباني عام 2014، وأن ناديه الحالي "منفتح على فكرة السماح لكافاني بالرحيل هذا الشتاء".

وتفتتح فترة الانتقالات الشتوية للأندية الأوروبية مطلع يناير المقبل.

وكان كافاني (32 عاما)، انضم إلى النادي الباريسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، في العام 2013، وينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

المصدر: أ ف ب