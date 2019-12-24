صفقة انتقال مهاجم يوفنتوس إلى الدحيل القطري في طريقها للانهيار

أفاد موقع "TMW"، بأن صفقة انتقال المهاجم الدولي الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، من فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي إلى نادي الدحيل القطري، قد باتت قريبة من الانهيار.

وبحسب الموقع الإيطالي، فإن الدولي الكرواتي الذي سافر أمس الاثنين إلى قطر لاجتياز الفحص الطبي في نادي الدحيل، لم يتوصل لاتفاق مع النادي القطري، وقد عاد إلى إيطاليا.

وأوضح الموقع، أن نادي الدحيل، متصدر الدوري القطري لكرة القدم، قدم لماندزوكيتش، راتبا سنويا قدره 5 ملايين يورو، وهو العرض الذي لم يتناسب مع طموحات اللاعب.

وكان المهاجم الكرواتي البالغ 33 عاما، قد انتقل إلى يوفنتوس في العام 2015 قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني، وشارك مع فريق "السيدة العجوز" في 162 مباراة، سجل خلالها 44 هدفا، كما صنع 18 هدفا آخر لزملائه.

وتعرض ماندزوكيتش للتهميش من قبل مدرب يوفنتوس الجديد، ماوريسيو ساري، ولم يخض اللاعب أي مباراة مع "اليوفي" هذا الموسم.

المصدر: matchtv.ru