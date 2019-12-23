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دزيوبا ينال جائزة أفضل لاعب في روسيا للمرة الثانية تواليا

الرياضة

دزيوبا ينال جائزة أفضل لاعب في روسيا للمرة الثانية تواليا
Sputnik
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أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم اليوم الاثنين، حصول مهاجم فريق زينيت بطرسبورغ ومنتخب روسيا أرتيوم دزيوبا، ​​على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في البلاد لعام 2019.

وتوج أرتيوم دزيوبا بجائزة أفضل لاعب كرة قدم في روسيا، المقدمة من قبل الاتحاد الروسي للعبة، وجريدة "سبورت إكسبريس" الرياضية، للعام الثاني على التوالي.

وأحرز أرتيوم دزيوبا (31 عاما) 25 هدفا في العام الجاري، منها 11 هدفا في الدوري الروسي الممتاز خلال 19 مباراة شارك فيها، إضافة إلى تسع تمريرات حاسمة.

وتأسست هذه الجائزة قبل أربع سنوات، وفاز مهاجم المنتخب الروسي، فيودور سمولف بالنسخة الأولى عام 2016، بينما ذهبت الثانية إلى الهولندي، كوينسي بروميس، عندما كان يدافع عن ألوان فريق سبارتاك موسكو، ومن ثم أرتيوم دزيوبا، في النسختين التاليتين.

ويتنافس على هذه الجائزة جميع اللاعبين الذين يلعبون في الدوري الروسي، ولاعبو منتخب روسيا الذين يلعبون في الأندية الأجنبية.

المصدر: وكالات 

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