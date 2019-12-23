إسبانيول يقيل مدربه ماتشين بعد الخسارة أمام ليغانيس

أقال نادي إسبانيول مدربه بابلو ماتشين اليوم الاثنين، بعد الهزيمة 0-2 أمام ليغانيس، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال إسبانيول في بيان "تم إعفاء المدرب بابلو ماتشين من تدريب الفريق الأول".

وتابع: "اتخذ النادي هذا القرار نتيجة أداء الفريق وفي محاولة لتغيير حظوظه في الدوري".

Fi de l'etapa de Pablo Machín



El club ha decidit cessar el sorià de les seves responsabilitats com a entrenador del primer equip



Gràcies per la teva implicació i sort en el futur



👉 https://t.co/15bmykw1wN#Volem | #EspanyoldeBarcelona | #RCDEpic.twitter.com/TT5YKrEba9 — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) December 23, 2019

وخسر فريق المدرب ماتشين بسهولة أمس الأحد أمام ليغانيس، ليبتعد بخمس نقاط عن منطقة الأمان.

وأقال إسبانيول مدربه السابق ديفيد غاييغو في أكتوبر الماضي، وعين ماتشين بدلا منه.

وقاد ماتشين الفريق في عشر مباريات في الدوري.

ورغم نجاحه في قيادة إسبانيول للتأهل للدور الـ32 في مسابقة الدوري الأوروبي، فإن ماتشين حقق فوزا واحدا فقط في دوري الأضواء الإسباني، ومني بسبع هزائم.

ويقبع إسبانيول في المركز الـ20 الأخير في جدول ترتيب الدوري، ويتخلف بفارق 5 نقاط عن ريال مايوركا، صاحب آخر المراكز الآمنة (الـ17).

المصدر: رويترز