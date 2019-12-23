رئيس برشلونة يقدم هدايا من نوع خاص للاعبي فريقه

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، قدمت هدايا للاعبي الفريق بمناسبة أعياد الميلاد "الكريسماس".

وأوردت الصحيفة، أن الإدارة أهدت لاعبي الفريق هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، وذلك عقب فوز "البارسا" على ضيفه ديبورتيفو ألافيس، بنتيجة 4-1، السبت الماضي، في الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأشارت إلى أن كل لاعب تحصل على هاتف يحمل اسمه ورقم قميصه وشعار النادي.

وأوضحت الصحيفة، أن كل من أعضاء الجهاز الفني والعاملين في الفريق تسلموا بدورهم هدايا عبارة عن "iPad Pro".

ويعد هاتف "آيفون 11 برو ماكس"، من أغلى الهواتف في الوقت الحالي، ويصل سعره إلى نحو 1700 يورو، بينما يبلغ سعر "iPad Pro" نحو 600 يورو.

وينفرد برشلونة بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الوصيف.

المصدر: sport24.ru