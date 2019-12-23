تصريح زيدان بعد التعادل مع بيلباوا يبدد أحلام جماهير ريال مدريد

ظهر جليا خلال المباراة التي تعادل فيها ريال مدريد مع ضيفه أتلتيك بيلباو بدون أهداف أمس الأحد، أن الفريق الملكي بحاجة لتدعيم صفوفه بمهاجم ليلعب بجانب أو بدل الفرنسي كريم بنزيما.

ولكن المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي رين الدين زيدان، بدد أحلام وآمال عشاق فريقه، حيث أكد خلال تصريحات عقب مواجهة بيلباو، أن الريال لن يتعاقد مع أي مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

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وقال زيدان: "أشعر بالغضب من اللاعبين، بسبب الجهد الذي بذلناه.. منزعجون من النتيجة، لأننا حصلنا على الكثير من الفرص.. في المباريات الثلاث الأخيرة كانت لدينا الفرص، ولم نسجل سوى أهداف قليلة".

وتابع: "قلق؟ لا، يمكن للجميع قول ما يريدون، لكننا هادئون.. وما فعلناه خلال 4 أو 5 أشهر كان جيدا".

وأوضح: "أنا منزعج من اللاعبين لأنهم لعبوا مباراة رائعة، وعملوا بشكل جيد للغاية (دون تسجيل الأهداف)، لكنني لا أستطيع إلقاء اللوم عليهم، لقد قدمنا أكثر من 100 بالمئة".

وعن إمكانية التعاقد مع مهاجم في الشتاء، أجاب: "بالتأكيد لا، ولا أرى أي حاجة لضم مهاجم".

وبتعادله مع بيلباو، رفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني في سلم ترتيب الدوري الإسباني، الذي يتصدره غريمه برشلونة بـ39 نقطة.

المصدر: وكالات