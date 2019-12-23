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شاهد.. ردة فعل ريكو على بطل مصري أشاد بالمغربي هاري

الرياضة

شاهد.. ردة فعل ريكو على بطل مصري أشاد بالمغربي هاري
HellaMixed Gaming/Youtube.com
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ظهر البطل العالمي في الكيك بوكسينغ، الهولندي ريكو فيرهوفن، غاضبا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، عقب فوزه بالنزال الذي جمعه بالمغربي بدر هاري، وذلك بعدما استفزه بطل مصري.

وحضر البطل المصري في الكيك بوكسينغ، حصدي جرجس، المؤتمر الذي عقده ريكو بعد نزاله في مدينة أرنهيم الهولندية، وقاطع كلام ريكو قائلا: "بدر هو الأفضل ببساطة".

ولم يتوقف جرجس عند هذا الحد، حيث صرخ مجددا وشتم ريكو، ثم رد عليه الهولندي: "تعال الآن.. سأوسعك ضربا في أنحاء الحلبة. أيها الفطيرة (سهل الهزيمة)!".

وفاز ريكو بنزاله أمام هاري، بعدما اضطر هذا الأخير للانسحاب في الجولة الثالثة بسبب إصابة في الكاحل، علما بأن المغربي كان متقدما بالنقاط على الهولندي قبل جولتين من نهاية نزالهما.

واحتفظ ريكو بذلك، بحزام بطل العالم للكيك بوكسينغ في الوزن الثقيل حسب منظمة "غلوري".

تجدر الإشارة إلى أن هاري، سبق له مواجهة جرجس في مناسبتين، وكان الفوز حليف المصري في النزال الأول، وحليف المغربي في النزال الثاني.

المصدر: وكالات

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