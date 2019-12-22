ريال مدريد يخرج بتعادل بطعم الهزيمة أمام بيلباو (فيديو)

وقع ريال مدريد في فخ التعادل السلبي بدون أهداف، خلال مواجهة ضيفه أتلتيك بيلباو، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وعانى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان الأمرين أمام بيلباو الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة تواليا، بينها الدور الثاني من مسابقة الكأس.

ولم ينجح لاعبو الملكي من استغلال الفرص العديدة التي أتيحت في اللقاء.

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وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني، خلف المتصدر برشلونة، ورفع أتلتيك بيلباو رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع.

وأهدى النادي الملكي بهذا التعادل، الانفراد بصدارة "الليغا" لغريمه التقليدي برشلونة على طبق من ذهب، إذ أصبح الفارق نقطتين.

المصدر: وكالات