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لاتسيو يتوج بكأس السوبر الإيطالي 2019 على حساب يوفنتوس في السعودية (فيديو)

الرياضة

لاتسيو يتوج بكأس السوبر الإيطالي 2019 على حساب يوفنتوس في السعودية (فيديو)
PicHQs/twitter
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توج لاتسيو بكأس السوبر الإيطالي لكرة القدم 2019 بعد تغلبه اليوم على يوفنتوس بنتيجة 3-1 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض.

وسجل ثلاثية لاتسيو كل من الإسباني لويس ألبيرتو والبوسني سيناد لوليتش ودانيلو كاتالديفي في الدقائق 17 و73 و90+4 على الترتيب.

فيما سجل هدف يوفنتوس اليتيم الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

ولعب يوفنتوس الثواني الأخيرة من اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الأوروغوياني رودريغو بيتانكور لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

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وبهذا التتويج، رفع لاتسيو كأس السوبر للمرة الخامسة في تاريخه، وكرر سيناريو نسخة 2017 حين فاز على يوفنتوس 3-2، كما جدد فوزه على الأخير بعد أن ألحق به في السابع من الشهر الحالي هزيمته الوحيدة في "الكالتشيو" بالفوز عليه 3-1 أيضا، حارما فريق "السيدة العجوز" من الاحتفاظ بالكأس وتعزيز رقمه القياسي بتتويج تاسع.

المصدر: وكالات

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