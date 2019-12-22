والدة لاعب إنتر ميلان الواعد تحتضنه وتذرف الدموع عقب تسجيله أول أهدافه في "الكالتشيو"

سجل الشاب سيبستيان إسبوسيتو مهاجم إنتر ميلان البالغ 17 عاما هدفه الأول في الدوري الإيطالي خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على جنوى 4-0 أمس، ضمن الجولة الـ17 من "الكالتشيو".

وسجل إسبوسيتو هدفه الأول في "الكالتشيو"، والثالث لفريقه في المباراة، عند الدقيقة الـ64 من ركلة جزاء.

وانتظرت والدة إسبوسيتو نهاية المباراة لتقوم بتهنئة ابنها وهي تذرف دموع الفرح وتحتضنه في لقطة مؤثرة انتشرت صورها كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي.

Кадр дня от итальянского «Интера». 17-летний форвард Себостьяно Эспозито забил первый во взрослой карьере гол и отпраздновал этот факт с родной мамой



Слез сдержать не удалось никому... pic.twitter.com/7myGur2A2f — Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 21, 2019

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المصدر: sport-express.ru