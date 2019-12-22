والدة لاعب إنتر ميلان الواعد تحتضنه وتذرف الدموع عقب تسجيله أول أهدافه في "الكالتشيو"
سجل الشاب سيبستيان إسبوسيتو مهاجم إنتر ميلان البالغ 17 عاما هدفه الأول في الدوري الإيطالي خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على جنوى 4-0 أمس، ضمن الجولة الـ17 من "الكالتشيو".
وسجل إسبوسيتو هدفه الأول في "الكالتشيو"، والثالث لفريقه في المباراة، عند الدقيقة الـ64 من ركلة جزاء.
This is so cute ❤️#Esposito and his mom 😍❤️#inter— Muna (@MrouweMuna) December 22, 2019
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وانتظرت والدة إسبوسيتو نهاية المباراة لتقوم بتهنئة ابنها وهي تذرف دموع الفرح وتحتضنه في لقطة مؤثرة انتشرت صورها كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي.
Кадр дня от итальянского «Интера». 17-летний форвард Себостьяно Эспозито забил первый во взрослой карьере гол и отпраздновал этот факт с родной мамой— Спорт-Экспресс (@sportexpress) December 21, 2019
Слез сдержать не удалось никому... pic.twitter.com/7myGur2A2f
Tutta la gioia di Sebastiano #Esposito#InterGenoapic.twitter.com/xyCRBDMoEM— Daniele Mari (@marifcinter) December 21, 2019
“Mother & Son”— Giusva Pulejo (@GiusvaPulejo) December 21, 2019
Tratto da una storia vera.#InterGenoa#Espositopic.twitter.com/gt3lx8SmbO
المصدر: sport-express.ru