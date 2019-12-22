 
مباشر
عاجل
مصدر عسكري لـ RT: الجيش السوري يسيطر على بلدة التح أهم معاقل الفصائل المسلحة في ريف إدلب الجنوبي

والدة لاعب إنتر ميلان الواعد تحتضنه وتذرف الدموع عقب تسجيله أول أهدافه في "الكالتشيو"

الرياضة

والدة لاعب إنتر ميلان الواعد تحتضنه وتذرف الدموع عقب تسجيله أول أهدافه في
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/my0a

سجل الشاب سيبستيان إسبوسيتو مهاجم إنتر ميلان البالغ 17 عاما هدفه الأول في الدوري الإيطالي خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على جنوى 4-0 أمس، ضمن الجولة الـ17 من "الكالتشيو".

وسجل إسبوسيتو هدفه الأول في "الكالتشيو"، والثالث لفريقه في المباراة، عند الدقيقة الـ64 من ركلة جزاء.

وانتظرت والدة إسبوسيتو نهاية المباراة لتقوم بتهنئة ابنها وهي تذرف دموع الفرح وتحتضنه في لقطة مؤثرة انتشرت صورها كالنار في الهشيم في مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد
إنتر ميلان يستعيد الصدارة من يوفنتوس برباعية في شباك جنوى (فيديو)
إنتر ميلان يستعيد الصدارة من يوفنتوس برباعية في شباك جنوى (فيديو)

المصدر: sport-express.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا